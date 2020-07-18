شكرا لقرائتكم خبر عن 78 ألف عينة كورونا بـ«تأكد» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن عدد المسحات التي تم إجراؤها من بداية مشروع الفحص الشامل الموسع الذي يقع في مدينة الدمام، بالقرب من الكلية التقنية، لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ أكثر من 78 ألف عينة.

وأشارت إلى أن حفظ العينات يتم من خلال حافظات مخصصة في المركز، إذ يتم نقلها بسيارات مجهزة حسب درجة حرارة محددة وايصالها إلى المختبر المخصص لمركز «تأكد»، وتتراوح فترة ظهور النتائج المخبرية في الفترة الحالية من 24 إلى 48 ساعة من تاريخ أخذ العينة.

وأضافت إن المشروع يعمل فترتين حيث تكون الصباحية من 8 صباحا حتى 4 مساء، والفترة المسائية من 4 مساء حتى 12 منتصف الليل، مشيرة إلى أن الزمن الذي يستغرقه إجراء العينة ما بين 4 إلى 6 دقائق، وذلك من خلال 12 غرفة «مسار فحص» تعمل 16 ساعة يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

وأوضحت صحة الشرقية، أن الأشخاص الذين لا يشكون من أعراض عليهم أن يتقدمون بطلب الفحص عن طريق مركز «تأكد»، إذ تم تخصيصه لمن ليس لديهم أعراض، مشيرة إلى أن حصولهم على خدمة الفحص يتطلب حجز موعد عن طريق تطبيق «صحتي»، وأن من ظهرت لديه أعراض الفيروس عليه أن يتوجه إلى عيادات «تطمن».