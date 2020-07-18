السعودية | نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الدفاع المصري يرفضان أي مساس بالأمن العربي

شكرا لقرائتكم نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الدفاع المصري يرفضان أي مساس بالأمن العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي اتصالاً هاتفياً الجمعة, بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الفريق أول محمد زكي.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين خصوصاً في المجال الدفاعي والعسكري، وتعزيز التعاون المشترك في كل ما من شأنه حفظ الأمن في المنطقة.
وأكد نائب وزير الدفاع ومعالي وزير الدفاع بجمهورية مصر العربية حرص البلدين على تعزيز الاستقرار والتصدي لكافة أشكال الإرهاب ، وجددا التأكيد على موقف البلدين في الرفض التام للمساس بالأمن الإقليمي العربي.
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