محمد بن مسعود - الدمام - 926 وفاة .. وإجمالي الإصابات يتجاوز 3.5 ملايين سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 72,045 إصابة مؤكدة و926 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,555,877 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 137,864 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة تسجل 72,045 إصابة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-17 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 72,045 إصابة مؤكدة و926 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,555,877 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 137,864 حالة وفاة. Advertisements 17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 11:44 PM 926 وفاة .. وإجمالي الإصابات يتجاوز 3.5 ملايين 926 وفاة .. وإجمالي الإصابات يتجاوز 3.5 ملايين سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 72,045 إصابة مؤكدة و926 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,555,877 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 137,864 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة تسجل 72,045 إصابة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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