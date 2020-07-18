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صورة لطفلة بالزي العسيري تجذب أنظار زوار صيف رجال ألمع

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

جذبت صور متداولة من مهرجان صيف رجال ألمع 2020 والتي تعود لطفلة ترتدي الزي العسيري أنظار العديد من زوار المهرجان والتي لاقت الكثير من الإعجاب حيث تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقد التقطت هذه الصورة للطفلة أثناء مشاركتها في العروض الفلكلورية بالقرية التراثية برجال ألمع والتي تقام فيها العديد من الفعاليات التي تشهد حضوراً مكثفاً من الزوار .

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