شكرا لمتابعة خبر عن " الفيصل " يوضح كيفية تأمين المملكة ظهر أمريكا من الشيوعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضح رئيس الاستخبارات الأسبق، الأمير تركي الفيصل، أن بريطانيا تآمرت مع إيران لاحتلال الجزر الثلاثة المتنازع عليها مع الإمارات.

ولفت الفيصل خلال سلسلة لقاءات مع الإعلامي عمار تقي في برنامج " الصندوق الأسود ":" توصل شاه إيران إلى اتفاق مع الإنجليز، حينما أعلنوا انسحابهم من المنطقة، بأن يحتل جزرا في الخليج كانت تابعة للإمارات العربية المتحدة ".

وتحدث الفيصل عن تأمين المملكة ظهر الولايات المتحدة والتأثير على حديقتها الخلفية لصالحها، لافتا إلى أن المملكة قدمت دعما لمنظمة الكونترا اليمينية في نيكاراغوا ضد الحكم الشيوعي.

وأردف أن الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، وضعت عليه ضوابط داخل الولايات المتحدة تمنع عليه تقديم أي دعم للكونترا المعارضة للحكم الشيوعي، فطلب من المملكة تأمين هذا الدعم، وبالفعل حصل ذلك، ومن دون شك فإنه لولا الدعم السعودي لكان المشهد مختلفا في نيكاراغوا.