شاهد.. مواطن يفضح محل تجاري كبير يبيع أكياس التعبئة بريال

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثق مواطن فيديو داخل أحد المحال التجارية الشهيرة في المملكة دون أن يكشف موقعه بشكل دقيق. وثق مواطن فيديو داخل أحد المحال التجارية الشهيرة في المملكة دون أن يكشف موقعه بشكل دقيق. وزعم المواطن في الفيديو أن المحل التجاري يرفض تعبئة المواد التي يشتريها الزبائن في الأكياس البلاستيكية كما هو متعارف عليه، بل يطالب المحل الزبائن بشراء الكيس البلاستيكي. وخاطب المواطن وزارة التجارة للبحث في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة حال إثباتها.

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