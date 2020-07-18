كيف تابعت الصحافة العربية والعالمية جريمة الأحساء البشعة؟

سيطرت الصدمة على تعليقات الصحف على المستويين العربي أو العالمي على جريمة القتل البشعة لأربع شقيقات وأخيهم، بعد تنفيذ الجريمة بشكل مروع، شهد نحر الشقيقات الأربع وشنق أخيهم.

عربيًّا، علقت الصحف والمواقع العربية على الجريمة البشعة، ففي مصر علقت صحيفة «اليوم السابع» على الجريمة بعنوان (جريمة قتل جماعي بشعة في السعودية.. تفاصيل ذبح 4 فتيات وأخيهن في الأحساء)، فيما عنونت صحيفة «المصري اليوم» موضع الجريمة بقولها (جريمة بشعة في السعودية.. ذبح 4 فتيات وشقيقهن في الأحساء). بينما عنون موقع إرم نيوز الإماراتي تقريره عن الواقعة قائلًا (السعودية.. مقتل 4 فتيات وشقيقهن في جريمة مروعة هزت الأحساء).

وعرضت نشرة أخبار التاسعة على قناة mbc القصة الكاملة مع الإعلامي عوض الفياض، حيث أوضح أحد الأهالي أن البلدة شهدت مقتل أربع فتيات يناهز عمر أكبرهن 22 عامًا، فيما أصغرهن في المرحلة الابتدائية، إضافة إلى شقيقهم الأكبر.

وأفردت «العربية» تقريرًا عن الجريمة بعنوان (تفاصيل مذبحة الأحساء.. نحر 4 فتيات بالسكين وشنق أخيهن)، مؤكدة أنه وقعت حادثة شنيعة هزت السعودية، راح ضحيتها أربع فتيات في عمر الزهور من عائلة واحدة نحرًا بالسكين، وشنق أخيهن بجوارهن في سطح منزلهم بقرية الشعبة في الأحساء، مساء الأربعاء الماضي.

عالميًّا، تابعت وكالات ومواقع عالمية أنباء الجريمة التي وقعت في الأحساء، وعنونت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» موضوعها عن الجريمة بقولها (نحر 4 فتيات وشنق شقيقهن في جريمة مروعة هزت السعودية.. فيديو)، منوهة إلى أن الجريمة الغامضة راح ضحيتها 5 أشخاص من أسرة واحدة قضوا نحرًا بالسكين السعودية، خاصة بعد إفادة شهود بغياب الوالدين عن المنزل وقت ارتكاب الجريمة ببلدة الشعبة بالأحساء. فيما ذكرت وكالة الأنباء الروسية «RT» تعليقًا على الحادث بعنوان (جريمة غامضة مروعة تهز السعودية ضحيتها 5 أشخاص من عائلة واحدة قتلوا نحرا بالسكين).

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وكان مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بالسعودية النقيب محمد الدريهم، صرح بأن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت البلاغ الخاص بوفاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عاماً )، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقوا الحياة، وأن هناك شبهة جنائية في وفاتهم، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

ولم تهز الجريمة الغامضة بلدة الشعبة بالأحساء، فقط ولكنها هزت المجتمع السعودي بكامله، الذي تسابق أفراده عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى استنكار الجريمة البشعة التي راح ضحيتها خمسة شباب من أسرة واحدة.

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