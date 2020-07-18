تقضي على الفيروسات في 30 ثانية.. تقنية "مايكروسيف" لتعقيم مساجد مكة

بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالسعودية بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حملة جديدة لتعقيم 250 مسجدًا بمكة المكرمة.

وتستخدم الجمعية في عمليات التعقيم تقنية "مايكروسيف" المعتمدة من هيئة الدواء والغذاء السعودية، كونها صديقة للبيئة، وخالية من الكحول، ومكوناتها من الماء النقي المؤكسد، بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة المصلين.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بمكة مصعب بن حسن الحجاجي، أن المؤسسات الخيرية والأهلية تشارك في تقديم خدماتها لبعض المساجد الأهلية في مكة المكرمة ومن بينها جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، فقد تم الاتفاق معها على تعقيم وتطهير 250 جامعًا ومسجدًا في مكة المكرمة.

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بدوره، أشار المدير العام لجمعية (هدية الحاج) منصور بن عامر العامر، إلى أن المبادرة تهدف الى تعقيم المساجد من الفيروسات والجراثيم، ووضع ملصقات تحديد مسافة التباعد بين المصلين، وتوفير سجاد صلاة لاستخدام العمال ومن في حكمهم، للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمان سلامة المصلين.

من جانبها، كشفت صفا القدومي مدير عام مجموعة مايكروسيف، عن أن تقنية التعقيم مايكروسيف المستخدمة في تعقيم مساجد مكة، حاصلة على إجازة من منظمة الغذاء والدواء الامريكية، وعلامة المطابقة الأوربية، وإدارة السلع الدوائية والعلاجية بأستراليا.

وأبانت القدومي، أن تقنية التعقيم لا تحتوي على مواد كيميائية سامة أو ضارة وخالية من الكحول، ولا تسبب أية أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين، وليس لها رائحة، كون معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد، وتستخدم عالميًّا لتعقيم المستشفيات ومركبات الإسعاف، ومنها مركبات اسعاف دبي، لقدرتها على القضاء على الفيروسات والجراثيم بشكل فعال، منوهة إلى أن تقنية "مايكروسيف" تتميز بقدرتها على تعقيم المنشآت وسجاد المساجد والقضاء على الفيروسات خلال 30 ثانية، ما يجعل المساجد آمنة تمامًا لاستقبال المصلين.