آل جابر: نجاح جهود المملكة لصرف مرتبات اليمنيين

أكد محمد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم الجمعة، على نجاح جهود المملكة بشأن أموال البنك المركزي وصرف مرتبات اليمنيين.

وأوضح ان ذلك جاء بعد لقاءات مباشرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن جهود تنفيذ اتفاق الرياض، واستمرارًا لدعم البنك المركزي في عدن.

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وقال آل جابر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «بذلت المملكة جهودًا متواصلة منها لقاءات مباشرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن أموال البنك المركزي وصرف المرتبات، ضمن جهود تنفيذ اتفاق الرياض، واستمرارا لدعم البنك المركزي في عدن، وتكللت بالنجاح نتيجة إرادة الجميع والاتفاق على أولوية رفع المعاناة عن الشعب اليمني».

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