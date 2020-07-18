هل ركوب الأطفال بالمقاعد الأمامية مخالفة؟.. المرور يُجيب

ردًّا على استفسار أحد المغردين..
أكد المرور السعودي، على أنه يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي حفاظًا على سلامتهم.
وأجاب المرور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الجمعة ردًّا على استفسار أحد المغردين بشأن ركوب الأطفال بالمقاعد الأمامية، بقوله: «مرحبًا بك، يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي، حفاظًا على سلامتهم، واذا كانت الحالة تستلزم المرافقة، بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص».
وكان مغرد استفسر من المرور عن هذه الحالة قائلًا: «هل ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية يحرر فيه مخالفة ولا ليس مفعل باقي؟». ليتلقى ردًّا شافيًا كافيًا من حساب المرور السعودي.
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