السعودية اليوم / السعودية اليوم / فلسطين تسجّل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 439 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7334 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 55 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وبلغت 1666 حالة.

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00:22ت م

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رام الله 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 مسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 439 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7334 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 55 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وبلغت 1666 حالة.// انتهى //00:22ت م0118

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