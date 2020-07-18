

القاهرة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم، عن تلقي لجان متابعة سير العملية الانتخابية مستندات 52 مرشحاً في اليوم السابع لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ ليرتفع إجمالي عدد المرشحين إلى 734 مرشحًا.

وأوضح المستشار لاشين أن هذا العدد يشمل المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معًا ، لافتًا إلى أنه سيُقفل باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ غداً، لتقوم لجان الفحص والبت بفحص طلبات الترشح وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة، بعد غد الأحد.

// انتهى //

23:36ت م

0111





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 734 مرشحاً تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.