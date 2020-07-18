السعودية اليوم / الجيش النيجيري يدمر معسكرًا لمنظمة بوكو حرام ويقتل عددًا من عناصره



أبوجا 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

دمرت وحدات من الجيش النيجيري معسكرًا تابعاً لعناصر منظمة "بوكو حرام" الإرهابية، وقُتل عدد كبير منهم، خلال عملية عسكرية ضدهم شمال شرقي البلاد.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جون أينيش، في تصريحات له، أن غارة جوية استهدفت التنظيم الإرهابي في منطقة "نغوري غانا" التابعة لمحافظة بورنو، أسفرت عن تدمير معسكر تابع له، فضلاً عن قتل عدد كبير من عناصره، دون ذكر عدد محدد.

يذكر أن "بوكو حرام" كانت قد شنت قبل يومين هجومًا استهدف جنودًا بالجيش في محافظة بورنو، أسفر عن مقتل 35 على الأقل.

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23:21ت م

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