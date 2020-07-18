، القاسم: ما يقارب 523 شخصًا مستفيدون من النقل الجوي .. الحارثي: الكشف الطبي على اللاعبين مستمر ،

محمد بن مسعود - الدمام - الكشف عن آخر المستجدات في الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية

أقام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الندوة الإرشادية لاستئناف المسابقات الكروية السعودية، وذلك في مقر الاتحاد بالرياض، بمشاركة رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات برابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس سلمان النمشان، ورئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدكتور صالح الحارثي، ونائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا.

وتهدف الندوة التي ترأسها الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم إلى شرح بروتوكولات العودة إلى المسابقات، وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية.

وتقدم القاسم في افتتاحية الندوة بالشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أثبتت للجميع أن صحة المواطن والمقيم هي أولوية قصوى، حتى باتت السعودية مضرب مثل لدى العالم أجمع في الاحترازات الطبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما قدم شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على متابعته الدقيقة، وتوفير السبل كافة لضمان استمرارية النشاط الرياضي وسط أجواء صحية تضمن سلامة الجميع.

وقال الأمين العام: "منذ لحظة إعلان استئناف النشاط من وزارة الرياضة شُكلت غرفة عمليات، من مهامها ضمان عودة اللاعبين الأجانب والمدربين لجميع الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية. وبدأ التواصل مع الأندية كافة، والعمل على إنشاء إحصائية عن مكان وجود اللاعبين، وتم الوصول إلى تخصيص 5 طائرات خاصة لنقل اللاعبين من الدول الأكثر وجودًا، وهي مصر وتونس والبرازيل، إضافة إلى طائرتين لنقل اللاعبين من باقي الدول، بمجموع مستفيدين وصل إلى ما يقارب 523 شخصًا".

فيما استعرض الدكتور صالح الحارثي دور اللجنة الطبية في جائحة كورونا، والتوصيات التي قدمتها بعد تشكيل غرفة العمليات، التي من أبرزها إجراء المسحة الطبية لمنسوبي الأندية من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية لضمان سلامة الجميع، إضافة إلى الدخول التدريجي للتدريبات حتى الوصول إلى إقامة المباريات الودية. وقدم الحارثي شرحًا مفصلاً عن البروتوكول الطبي المعتمد من وزارة الرياضة لعودة المنافسات الرياضية.

وأوضح المهندس سلمان النمشان جهود رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية، والاستعدادات للعودة إلى المباريات من خلال الدليل الإرشادي الصادر عنها، الذي يشتمل على التعليمات كافة المتعلقة بالمباريات، بدءًا من وصول الفرق إلى الملعب من أكثر من حافلة، وصولاً إلى ضمان تحقيق التباعد، ولبس الكمامة، وتعقيم غرف اللاعبين والحكام باستمرار.

وتطرق النمشان إلى التنظيمات الإعلامية خلال فترة التباعد، التي منها إلغاء المؤتمرات الصحفية ومنطقة التصاريح المختلطة، والاكتفاء بالتصاريح التلفزيونية للاعبَين من كل فريق، ومدربَي الفريقَين. مبينًا أن أي مخالفة للبروتوكول الطبي سيتم إحالة مرتكبها حسب النظام إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد، التي بدورها ستأخذ بالقرار المناسب حسب اللوائح والأنظمة.

وأكد رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات أنه سيتم الاكتفاء بعدد محدود من الإعلاميين، يمثلون وسائل الإعلام الرسمية ووكالة الأنباء السعودية.

بدوره، أكد نائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا استمرار الحكم الأجنبي في المباريات حسب الآلية المتبعة سابقًا، وبالنصاب نفسه المعلَن للأندية. مبينًا أن هناك آلية للاستعانة بالحكم الأجنبي، تضمن وجوده في السعودية قبل نحو أسبوع من المباراة لضمان سلامة مشغلي المباراة كافة.

كما استعرض ميرزا أبرز التعديلات التي تمت على قانون كرة القدم الجديد المعتمد من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب).الاتحاد السعودي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد