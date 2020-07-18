، فرع "هيئة الأمر بالمعروف" في الرياض ينفذ خطته لإجازة عيد الأضحى المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية

ينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وتشمل هذه الخطة جميع هيئات محافظات منطقة الرياض، وترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية، ويتخلل الخطة برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب، واغتنام عشر ذي الحجة فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله لخدمة الدين والوطن.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر