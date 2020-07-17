3 أدوية تؤدي للإدمان احذروها

2020-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من 3 أدوية طبية تؤدي للإدمان في حال استخدامها بغير وصفة طبية.

وأوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، أن الترامادول والليريكا والزاناكس من الأدوية الطبية المحظور تداولها بغير وصفة طبية، وأي استخدام غير طبي لها يؤدي إلى الإدمان وأضرار ومضاعفات صحية خطيرة.

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علامات تعاطي المخدرات:

وهناك العديد من علامات تعاطي المخدرات يمكن ملاحظتها على الشخص بدون الحاجة إلى اللجوء للأطباء أو فحص الدم وغيرها من وسائل الكشف عن الإدمان.

وأوضحت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات معلومات وحقائق علمية عن أخطار وآثار المخدرات، ومن ضمنها بعض العلامات التي قد تكون مؤشرًا على وجود خلل لدى الفرد، وتحتاج للاهتمام والمتابعة من المحيطين به؛ لأنها قد تدل على تعاطيه للمخدرات ومن أهمها:

التغير المفاجئ في نمط الحياة كالغياب المتكرر والانقطاع عن العمل أو الدراسة.

تدني المستوى الدراسي أو تدني أدائه في العمل.

الخروج من البيت لفترات طويلة والتأخر خارج البيت ليلًا. التعامل بسرية فيما يتعلق بخصوصياته.

تقلب المزاج وعدم الاهتمام بالمظهر والغضب لأتفه الأسباب.

التهرب من تحمل المسؤولية واللامبالاة.

الإسراف وزيادة الطلب على النقود.

تغيير مجموعة الأصدقاء والانضمام إلى “شلة” جديدة.

الميل إلى الانطواء والوحدة.

فقدان الوزن الملحوظ نتيجة فقدان الشهية.

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