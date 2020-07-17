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محمد بن مسعود - الدمام - بعد صفقة اللاعب عبدالفتاح عسيري، أمس الخميس، أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، ضم عبدالعزيز العلاوي قادماً من أحد "درجة أولى" لتمثيل الفريق الكروي الأول في النادي لمدة 3 مواسم.
ووقع رئيس نادي النصر صفوان السويكت العقد مع اللاعب بحضور عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق الكرة الأول في النادي.
وأنهت الإدارة النصراوية الصفقة، بعد الاتفاق مع نظيرتها في نادي أحد على شراء المدة المتبقية من عقد العلاوي.
النصر
لمدة 3 مواسم مقبلة.. النصر يظفر بخدمات "العلاوي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-17
بعد صفقة اللاعب عبدالفتاح عسيري، أمس الخميس، أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، ضم عبدالعزيز العلاوي قادماً من أحد "درجة أولى" لتمثيل الفريق الكروي الأول في النادي لمدة 3 مواسم.
ووقع رئيس نادي النصر صفوان السويكت العقد مع اللاعب بحضور عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق الكرة الأول في النادي.
وأنهت الإدارة النصراوية الصفقة، بعد الاتفاق مع نظيرتها في نادي أحد على شراء المدة المتبقية من عقد العلاوي.
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
10:46 PM
بعد صفقة اللاعب عبدالفتاح عسيري، أمس الخميس، أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، ضم عبدالعزيز العلاوي قادماً من أحد "درجة أولى" لتمثيل الفريق الكروي الأول في النادي لمدة 3 مواسم.
ووقع رئيس نادي النصر صفوان السويكت العقد مع اللاعب بحضور عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق الكرة الأول في النادي.
وأنهت الإدارة النصراوية الصفقة، بعد الاتفاق مع نظيرتها في نادي أحد على شراء المدة المتبقية من عقد العلاوي.
، لمدة 3 مواسم مقبلة.. النصر يظفر بخدمات "العلاوي" ،
المصدر : الخليج 365
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