شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير : "من لا يخدم قبيلته لن يكون شيخًا عليها" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وجه أمير عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال رسالة إلى بعض شيوخ القبائل المٌقصرين في خدمة قبيلتهم. وجه أمير عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال رسالة إلى بعض شيوخ القبائل المٌقصرين في خدمة قبيلتهم. وقال أمير عسير في اجتماع عقد عن بعد بخصوص مشروع"نشامى -الحي": "انقلوا عني .. شيخ القبيلة الذي لا يخدم قبيلته لا يستحق أن يكون شيخاً ، وسوف نقوم بتغيير من لا يخدم قبيلته بعد عدة تنبيهات له". وتابع : "سنعطي الفرصه للمشايخ القبايل والشمل والنواب ..فرصه واثنين والثالثة سيجد نفسه خارج المشيخة، فخادم القوم سيدهم".

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