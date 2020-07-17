شكرا لمتابعة خبر عن السلمي يوضح حكم الشرع في الاشتراك بصناديق الاستثمار " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله السلمي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء حكم الشرع في الاشتراك في صناديق الاستثمار.

وقال السلمي خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:"إذا ذهبت المرأة والرجل إلي البنوك وأعطوها إفادة بأن هذا المنتج مبني على قرار من اللجنة الشرعية أو من الفتوى الشرعية الموجودة في البنك فإن ذمتها حينئذ تبرأ ".

وأضافت:" ولكن إذا سألت عالما آخر فأخبرها في وجهة نظره فإنها تبحث حينئذ عن الأعلمي والأفقهي مع الأتقى أولا إذا كان ألجأ البنك جهة معتبرة وأخبرها أن هذا المنتج شرعي تبرأ ذمته في ذلك والله أعلم ".