شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل هامة حول مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت وزارة الداخلية أن مركز أبحاث الجريمة يدعم اتخاذ القرار الأمني للحد من الجريمة ومنع وقوعها، مشيرة إلى أنه تأسس عام ١٣٩٤ هجريا- ١٩٧٤ م باسم مكتب مكافحة الجريمة.

وأشارت وزارة الداخلية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى أنه في عام ١٤٣٩ هجريا تم تعديل المسمى إلى مركز أبحاث الجريمة، مضيفة أنه توسع اهتمام المركز ليشمل المستويين الإقليمي والدولي من خلال تطوير السياسات في مجالات الحد من الجريمة.

ولفت إلى إجراء البحوث والدراسات العلمية حول الجريمة، واستشعار حركة الجريمة والتنبؤ بها قبل وقوعها، ورصد وتحليل أبعاد الجريمة وآثارها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات واقتراح التوصيات والحلول لمنع وقوع الجريمة والحد من آثارها على الفرد والمجتمع.