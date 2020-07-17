شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. منح توأم بريدة سيارة بعد سرقة "السيكل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): أظهر مقطع فيديو، فرحة توأم بريدة بسيارة منحها لهم عدد كبير من المتطوعين، بعد سرقة "السيكل" الخاص بهم. أظهر مقطع فيديو، فرحة توأم بريدة بسيارة منحها لهم عدد كبير من المتطوعين، بعد سرقة "السيكل" الخاص بهم. ونشر الناشط عبدالرحمن المطيري، المقطع عبر مقطع "تويتر"، الذي يظهر تجمع عدد كبير من المواطنين أمام التوأم ومنحه السيارة. وكان مقطع فيديو قد انتشر عن توأمين في القصيم، يستثمران في بريدة بمشروع مربح بسيط، حيث يقومان بعمل مشروب الكودرد والشاي والقهوة وبيعها بجانب أحد طرق بريدة.

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