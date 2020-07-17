شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: «أكثر من مليون زائر لمنصة التدريب الصيفي في أسبوع فقط» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، عن زيارة أكثر من مليون زائر لمنصة التدريب الصيفي 2020 بعد أسبوع فقط من إطلاقها.
وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه التحق ببرامج التطوير المهني التعليمي في المرحلة الثالثة عن بُعد أكثر من 400 ألف متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمي.
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