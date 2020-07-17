شكرا لمتابعة خبر عن " الضمان الصحي " يضع شرطاً للاستفادة من منافع الوثيقة التأمينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي أنه يمكن الاستفادة من منافع الوثيقة التأمينية لأفراد الأسرة ضمن التغطية التي تصل إلى 500 ألف ريال كحد أقصى لكل فرد.

ويأتي ذلك ردا من مجلس الضمان الصحي على سؤال أحد متابعيه بشأن الاستفادة من منافع الوثيقة التأمينية.

وأضاف مجلس الضمان الصحي على حسابه الرسمى بموقع " تويتر ":" عزيزي المستفيد: فور سريان وثيقتك التأمينية يحق لك ولأفراد أسرتك الإستفادة من منافعها ضمن حدود التغطية التي تصل إلى 500 ألف ريال كحد أقصى لكل فرد ".