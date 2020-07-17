شكرا لمتابعة خبر عن "مجلس بلدي القنفذة" يوافق على طرح البلدية بشأن سوق الخضار الواقع بجوار مجرى الوادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القنفذة (صدى):

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة القنفذة جلسته العادية رقم (۱۷) في قاعة الاجتماعات بالمجلس البلدة حيث ناقش المجلس عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال.

وتمت الموافقة على ما طرحته البلدية بشأن سوق الخضار الواقع بجوار مجرى الوادى، وكذلك الموافقة على دراسة تقرير الأداء الثلث سنوى للبلدية والمقدم من قبل لجنة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس .

وأشاد المجلس بجهود البلدية في مواجهة جائحة كورونا وكذلك حملة النظافة وتطبيق بروتوكولات العودة للعمل، كما تمت الموافقة على مقترح لجنة المشاريع والصيانة المرفق و تكليف اللجنة بالشخوص مع المهندس المشرف على المشروع في البلدية لتسليم المواقع .