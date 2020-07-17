شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تكشف مدى دقة مسحة الأنف لفحص كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة الصحة أن فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد19 " عن طريق البلعوم الأنفي أو الفموي يعطي نتائج واحدة ودقيقة.

ويأتي ذلك رداً على تساؤلات بشأن المسحة التي تؤخذ من الأنف أدق من الفم، كما ذكرت وزارة الصحة أن عينة البلعوم الأنفي يتم جمعها عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة للأنف بشكل موازٍ للفم وبعمق محدد، أما عينة البلعوم الفموي فتؤخذ عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة عن طريق الفم إلى مناطق البلعوم الخلفي والمناطق اللوزية.

ولفتت إلي أن التوصيات الصادرة من مركز السيطرة على الأمراض بجمع واختبار عينة من الجهاز التنفسي العلوي للكشف عن فيروس كوفيد 19 تؤكد بشكل عام أن أيا من الخيارات المذكورة تعتبر عينات مقبولة للفحص.