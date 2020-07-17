شكرا لمتابعة خبر عن استمرار سيطرة الذكور على إصابات "كورونا " بـ 62% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سيطر الذكور على إصابات كورونا في المملكة اليوم الجمعة، بنسبة 62% مقابل إصابة 38% من النساء.

وقالت وزارة الصحة إن 11% من المصابين أطفال، و4% من الكبار، فيما بلغت نسبة البالغين 85%.

وسجلت المملكة اليوم الجمعة حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (245851) حالة.