شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: مراكز "تأكد" في خدمتك للفحص السريع عن كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نوهت وزارة الصحة بأن مراكز "تأكد" في خدمة الجميع للفحص السريع عن نوهت وزارة الصحة بأن مراكز "تأكد" في خدمة الجميع للفحص السريع عن فيروس كورونا المستجد لمن لا تظهر عليه الأعراض. ودعت الراغبين في الفحص إلى حجز موعد عبر تطبيق صحتي : اضغط هنا .

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