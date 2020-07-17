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عدد المتعافين من كورونا في الطائف خلال الـ 24 ساعة الماضية

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

حققت الطائف رقمًا كبيراً بشأن عدد حالات التعافي لمصابي فيروس كورونا، خلال ال ٢٤ ساعة الماضية، ويأتي ذلك بعد تعافي 513 مصابًا؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي ويصل إلى 6550 حالة.

وبلغ عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا في المحافظة بعد الإعلان عن ثلاث حالات وفاة جديدة 62 وفاة منذ بداية الجائحة.

وتسجل الطائف مجددًا 124 إصابة، خلال ال٢٤ ساعة الماضية، بإجمالي بلغ 8344 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية.

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