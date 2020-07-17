شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يرد على تساؤل بشأن ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت الإدارة العامة للمرور، أن الأطفال ينبغي وضعهم في المقاعد المخصصة لهم، في رده على تساؤل بشأن وجود مخالفة حال ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية.
وقال المرور في تغريدة له : " يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم ولايمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي حفاظاً على سلامتهم واذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص " .
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