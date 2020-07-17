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شدد أمير منطقة عسير تركي بن طلال، على أهمية أدوار و مهام شيوخ القبائل حيث قال : شيخ القبيلة الذي لا يخدم قبيلته لا يستحق أن يكون شيخاً ، وسوف نقوم بتغيير من لا يخدم قبيلته بعد عدة تنبيهات له.





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. تغيير شيوخ القبائل الذين يقومون بهذه الأفعال و إلغائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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