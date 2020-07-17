تعرف على ملابسات الفتاة المفقودة فاطمة.. شقيقها يتحدث

كشف شقيق الفتاة المفقودة، التي تُدعى فاطمة اَل سويدان، في تصريحات خاصة لـ(عاجل)، عن أن شقيقته، خرجت من المنزل فجرًا يوم الأربعاء، بحايرة السلم نجران وكان عندها اعتلالات نفسية.

وأوضح أن شقيقته فاطمة فتاة غير متزوجة، وتبلغ من العمر ٢٢ عامًا، منوهًا إلى أنها كانت تُعاني من اعتلالات نفسية من قبل.

وأكد شقيق الفتاة المفقودة فاطمة، على أنها خرجت من المنزل فجر الأربعاء الماضي، لافتًا إلى قيامهم بتكثيف عمليات البحث عنها في كل مكان طوال ثلاثة أيام.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بحادثة فقدانها، مبينًا أن مواصفات شقيقته المفقودة هي أنها متوسطة الطول، ووزنها تقريبًا ٦٠ كيلوجرامًا.