تعرف على شروط القبول بجامعة جازان.. تبدأ الأحد وتستمر للخميس

نصحت بأهمية اختيار مقر الدراسة والتخصصات وترتيب الرغبات..
أعلنت جامعة جازان، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني لطلبة المنح الداخلية غير السعوديين، الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1442هـ.
وكشف عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي، عن أن عملية القبول تبدأ الأحد المقبل 28/ 11/1441هـ، وتستمر 5 أيام حيث ستغلق البوابة يوم الخميس 02/ 12/ 1441هـ، مشددًا على أهمية اختيار مقر الدراسة والتخصصات وترتيب الرغبات بإدخال 10 رغبات عدا الكليات الصحية، والتأكد من صحة البيانات المدخلة في بوابة القبول الإلكتروني.
وأكد الحكمي، في ما يخص شروط القبول، ضرورة التزام المتقدمين بشروط القبول الخاصة بطلاب المنح الدراسية الداخلية، وذلك بأن لا تقل النسبة المؤهلة أو الموزونة عن 85%، وألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث سنوات، وأن يكون مصدر الشهادة من داخل منطقة جازان (تعليم جازان- تعليم صبيا) وأن تكون صلاحية الإقامة سارية المفعول.
وأشاد عميد شؤون الطلاب، بمتابعة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق، لعملية قبول طلاب المنح الدراسية غير سعوديين، موجهًا الشكر على تسخير كافة الإمكانات لخدمة الطلاب والطالبات في عملية القبول بما يحقق العدالة والشفافية.
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