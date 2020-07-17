ضبط معمل حلويات عاود العمل رغم إغلاقه في أبها

وأشار الحميدي إلى أن المعمل خالف الإجراءات الاحترازية والوقائية، فيما تم رصد تدني مستوى النظافة ومخالفة التجهيزات الصحية، والتي ظهرت بها علامات التعفن والتلف إضافة إلى مخالفة تجهيزات الموقع وسوء تداول المواد الغذائية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتكاثر القوارض والحشرات بالموقع علاوة على عودة العمل من قبل مجموعة من العمالة المخالطة لحالة إيجابية تم ضبطها مسبقا.
ونوه أمين عسير بأنه تم إعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة لوحدة الضبط إضافة إلى إغلاق المعمل لتطبيق النظام بحقه.
وأكد أن أمانة المنطقة لن تتوانى في تعقب المنشآت التجارية المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها حرصا على سلامة الأسواق بالمنطقة، لضمان غذاء آمن وسليم للمستهلك.
مهيباً المواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم والمنشآت التجارية المخالفة وذلك من خلال إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم الموحد (940).
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