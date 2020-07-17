السعودية اليوم / المنسق الأممي للشؤون الإنسانية يحذر من أن جائحة " كوفيد19" والركود سيسهمان في أول زيادة في معدل الفقر العالمي



نيويورك 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

حذر كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك، من أن جائحة كوفيد-19 والركود الناجم عنها، سيسهمان في أول زيادة في معدل الفقر العالمي منذ ثلاثة عقود، مما يدفع 265 مليون شخص إلى المجاعة، بحلول نهاية العام الحالي.

ودعا لوكوك في بيانٍ صادر اليوم، الدول الصناعية الرائدة في العالم، ومجموعة العشرين، إلى زيادة الدعم، حيث أصدر نداءً محدثاً بقيمة 10.3 مليارات دولار لمكافحة انتشار فيروس

وقال: "إن الجائحة والركود العالمي المرتبط بها على وشك أن يسببا دماراً في البلدان الهشة وذات الدخل المنخفض، فيما ظلت استجابة الدول الغنية حتى الآن غير كافية، وقصيرة النظر بشكل خطير".

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20:00ت م

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نيويورك 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسحذر كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك، من أن جائحة كوفيد-19 والركود الناجم عنها، سيسهمان في أول زيادة في معدل الفقر العالمي منذ ثلاثة عقود، مما يدفع 265 مليون شخص إلى المجاعة، بحلول نهاية العام الحالي.ودعا لوكوك في بيانٍ صادر اليوم، الدول الصناعية الرائدة في العالم، ومجموعة العشرين، إلى زيادة الدعم، حيث أصدر نداءً محدثاً بقيمة 10.3 مليارات دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا في 63 دولة منخفضة الدخل.وقال: "إن الجائحة والركود العالمي المرتبط بها على وشك أن يسببا دماراً في البلدان الهشة وذات الدخل المنخفض، فيما ظلت استجابة الدول الغنية حتى الآن غير كافية، وقصيرة النظر بشكل خطير".// انتهى //20:00ت م0089

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