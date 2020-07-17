الطريقة الصحيحة لترتيب أصناف الأطعمة بالثلاجة

2020-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت هيئة الغذاء والدواء الترتيب الصحي لأصناف الأطعمة بالثلاجة؛ مما يساهم في حفظها بشكل سليم.

وقالت هيئة الغذاء والدواء عبر إنفوجراف لها نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة: إنه يوضع في باب الثلاجة الأطعمة التي لا تفسد بسرعة مثل “الكاتشب” أما اللحوم النيئة فتوضع في علب محكمة الإغلاق في الرف السفلي من الثلاجة.

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ولفتت الغذاء والدواء إلى أن البيض يوضع في علبته الأصلية داخل الثلاجة على الرف السفلي وليس في الباب.

وشددت الهيئة على أن ترتيب أصناف الأطعمة بالثلاجة في أماكنها المخصصة يساهم في حفظها بشكل سليم.

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