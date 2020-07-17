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مدني عسير يحذر من طقس 3 أيام: ابقوا في أماكن آمنة
تتعرض المنطقة لأمطار غزيرة وسيول مع برد
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها، خلال الفترة من يوم غد السبت وحتى الثلاثاء المقبل.
وقال المدني: إن الحالة من المتوقع أن يصاحبها نشاط في الرياح السطحية كتساقط للبرد وجريان السيول.
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع بالتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي.
وأكد السيّد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية؛ لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
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