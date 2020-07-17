منصب هام جديد للأميرة ريما بنت بندر .. تعرف عليه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 17 يوليو 2020 09:13 مساءً - في الانتخابات التي تم إجراؤها، خلال الجلسة الأولمبية الدولية تم انتخاب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضوا باللجنة الأولمبية الدولية.

وكانت قد انطلقت اليوم أعمال الجلسة 136 للأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية، برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

جاء ذلك بعدما رشح المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر، في يونيو الماضي، لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

وقدم الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، مباركته للأميرة ريما، على انتخابها عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية.

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وأضاف على حسابه في تويتر : “أبارك للأميرة ريما بنت بندر بن سلطان انتخابها عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية.. كل الأمنيات بالتوفيق لها ومزيد من النجاح المستمر بإذن الله”.

يذكر أن الأميرة ريما بنت بندر، تتولى حاليا منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكي.

كما سبق لها أن عملت كوكيل لرئيس الهيئة العامة للرياضة قبل تحولها إلى وزارة.