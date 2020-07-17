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محمد بن مسعود - الدمام - بدأ لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق هزاع الهزاع، الدخول في التدريبات اللياقية، اليوم الجمعة، تمهيداً لدخوله في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.
وعلى الصعيد الميداني، واصل الاتفاق التدريبات الجماعية تحت إشراف المدير الفني للفريق (الوطني) خالد العطوي، واشتمل المران بعد الإحماء على تدريب السرعات من خلال عدة محطات، قبل أن يقسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجانب التكتيكي من خلال الاستحواذ والتحرك بدون كرة، واختتم الحصة بمناورة على ثلثي الملعب.
من جهة ثانية يخوض الاتفاق تجربته الودية الثالثة يوم غد السبت، عندما يستضيف نظيره فريق الثقبة عند الساعة الـ7 مساء على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق.
الاتفاق
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 09:38 PM
بدأ لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق هزاع الهزاع، الدخول في التدريبات اللياقية، اليوم الجمعة، تمهيداً لدخوله في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.
وعلى الصعيد الميداني، واصل الاتفاق التدريبات الجماعية تحت إشراف المدير الفني للفريق (الوطني) خالد العطوي، واشتمل المران بعد الإحماء على تدريب السرعات من خلال عدة محطات، قبل أن يقسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجانب التكتيكي من خلال الاستحواذ والتحرك بدون كرة، واختتم الحصة بمناورة على ثلثي الملعب.
من جهة ثانية يخوض الاتفاق تجربته الودية الثالثة يوم غد السبت، عندما يستضيف نظيره فريق الثقبة عند الساعة الـ7 مساء على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق.
، الاتفاق يمنح " الهزاع " الضوء الأخضر.. ويواجه الثقبة "ودياً" ،
المصدر : الخليج 365
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