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- محمد بن مسعود - الدمام - في لفتة إنسانية من قِبل المملكة وقيادة القوات المشتركة للتحالف
- طائرة عسكرية سعودية تطلق أولى رحلات نقل المواطنين اليمنيين لسقطرى
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نقلت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اليوم الجمعة الدفعة الأولى من المواطنين اليمنيين إلى جزيرة سقطرى من مطار الغيضة بمحافظة المهرة.
وسيتم خلال اليومين القادمين نقل المئات من المواطنين من مطار الغيضة إلى مطار جزيرة سقطرى في عدد من الرحلات خلال الأيام القادمة؛ لعدم توافُر وسيلة نقل بحرية آمنة لنقلهم.
ويجد المواطنون اليمنيون صعوبة بالغة في التنقل من وإلى جزيرة سقطرى في مثل هذه الأيام من السنة؛ إذ يكون البحر في حالة هيجان دائم؛ ما قد يودي بحياة المسافرين عبر السفن والزوارق، وخصوصًا النساء والأطفال.
وتأتي هذه اللفتة الإنسانية من قِبل السعودية وقيادة القوات المشتركة للتحالف ضمن الجهود الإنسانية المقدَّمة للأشقاء اليمنيين بمحافظتَي المهرة وسقطرى، وفي مختلف المناطق اليمنية.
قوات التحالف
17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 09:06 PM
في لفتة إنسانية من قِبل المملكة وقيادة القوات المشتركة للتحالف
نقلت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اليوم الجمعة الدفعة الأولى من المواطنين اليمنيين إلى جزيرة سقطرى من مطار الغيضة بمحافظة المهرة.
وسيتم خلال اليومين القادمين نقل المئات من المواطنين من مطار الغيضة إلى مطار جزيرة سقطرى في عدد من الرحلات خلال الأيام القادمة؛ لعدم توافُر وسيلة نقل بحرية آمنة لنقلهم.
ويجد المواطنون اليمنيون صعوبة بالغة في التنقل من وإلى جزيرة سقطرى في مثل هذه الأيام من السنة؛ إذ يكون البحر في حالة هيجان دائم؛ ما قد يودي بحياة المسافرين عبر السفن والزوارق، وخصوصًا النساء والأطفال.
وتأتي هذه اللفتة الإنسانية من قِبل السعودية وقيادة القوات المشتركة للتحالف ضمن الجهود الإنسانية المقدَّمة للأشقاء اليمنيين بمحافظتَي المهرة وسقطرى، وفي مختلف المناطق اليمنية.
، طائرة عسكرية سعودية تطلق أولى رحلات نقل المواطنين اليمنيين لسقطرى ،
المصدر : الخليج 365
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