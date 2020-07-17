جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن عن إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لوظائفها

2020-07-17

متابعات الخليج 365 - الدمام

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة الموارد البشرية، عن إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين للوظائف القانونية والحاسوبية.

أوضح ذلك المتحدث باسم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المهندس طفيل اليوسف، وأكد أن الجامعة تعلن عن موعد الاختبارات التحريرية للوظائف القانونية والحاسوبية والتي تم الإعلان عنها سابقًا بحيث سيكون الاختبار للعنصر الرجالي في مبنى (450) عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة، أما بالنسبة للعنصر النسائي سيعقد الاختبار بمبنى (550) كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالحرم الجامعي، وذلك يومي الأربعاء 1/ 12/ 1441هـ الموافق 22/ 7/ 2020م والخميس بتاريخ 2/ 12/ 1441هـ الموافق 23/ 7/ 2020م.

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وأشار اليوسف إلى أن الاختبارات ستكون على ثلاث فترات (الفترة الأولى من الساعة 08.00 صباحًا حتى الساعة 09.00 صباحًا)، و(الفترة الثانية من الساعة 11.00 صباحًا حتى الساعة 12.00 مساءً)، و(الفترة الثالثة من الساعة 02.00 مساءً حتى الساعة 03.00 مساءً)، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة هنا.

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