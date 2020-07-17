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غبار غدًا ومنخفض جوي يؤثر على السعودية لمدة أيام
مع سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، وكذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية ونجران والمدينة المنورة.
كما توقعت الأرصاد أن تكون غدًا السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
منخفض جوي لأيام:
في سياق متصل، قالت الأرصاد: إن آخر التحاليل لخرائط الطقس تشير إلى تكوّن منخفض جوي في بحر العرب يتسبب في تأثير غير مباشر على أجواء المملكة، حيث يتوقع ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
وبحسب الأرصاد، تبدأ الحالة يوم غد السبت وتزداد يومي الاثنين والثلاثاء.
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