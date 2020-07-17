استشارية أسنان لـ”المواطن”: إزالة 80% من البكتيريا تقضي على رائحة الفم

2020-07-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يشكو الكثيرون من صدور رائحة غير محببة من الفم، ورغم استخدامهم عدة وسائل طبيعية وعشبية وعلك النعناع وغسولات الفم لمواجهة المشكلة، إلا أن هذه الرائحة مستمرة، فما أسباب صدور رائحة الفم وأنسب الحلول لمعالجتها؟

80 % من البكتيريا:

وقالت استشارية طب وجراحة الأسنان عزيزة عبدالعظيم في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه يجب أولًا معرفة أن لكل مشكلة حلًّا، فمن خلال نظافة الفم يمكن إزالة 80% من البكتيريا التي تسبب الرائحة الكريهة من تجويف الفم، فأسباب رائحة الفم عديدة منها الطعام ففي بعض الأحيان نوع الطعام الذي يأكله الفرد قد يسبب رائحة الفم الكريهة، ومن هذه الأطعمة البصل والثوم والبسطرمة وبعض التوابل وبعض أنواع الجبن.

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وبحسب عبدالعظيم من الأسباب المؤدية لرائحة الفم حدوث جفاف الفم الذي يعني جفاف اللعاب الذي يساعدنا على تذوق الطعام والشراب وهضم الطعام، واللعاب مسؤول عن غسل جزيئات الطعام من الأسنان وموازنة درجة الحموضة في الفم وترطيبه، وبالتالي يساعد على إبقاء الفم رطبًا ونظيفًا، كما تشكل منتجات التبغ من الأسباب فالتدخين من مسببات رائحة الفم الكريهة.

التنظيف مرتين يوميًّا:

وبينت أن الدراسات أن اللسان يحتوي على كمية من البكتيريا أكثر من أي عضو آخر في الجسم، وطبقًا للأبحاث التي أجريت فإن 85% من الرائحة الكريهة في الفم ناجمة عن الإنتاج النشط مركبات الكبريت المتطايرة بواسطة بكتيريا اللسان الموجودة في الجزء الخلفي منه، والتي لا تصل إليها فرشاة الأسنان، لذا يجب تنظيف الأسنان واللثة واللسان مرتين يوميًّا على الأقل؛ لأن رائحة الفم الكريهة قد يكون سببها الطعام الفاسد العالق بين الأسنان وفي ثنايا اللسان.

نصائح لعلاج رائحة الفم الكريهة:

وشددت عبدالعظيم على أن استخدام منتجات العلكة والنعناع وأنواع غسول الفم المنعش هي علاجات مؤقتة تزيل فقط الرائحة ولكنها لا تقدم العلاج المناسب ولذا ينصح الحد من تناول أو التوقف عن بعض الأطعمة التي تسبب رائحة الفم الكريهة، مع تناول الخضروات والفواكه الطبيعية التي تحتوي على الألياف والتي تعمل على تنظيف الجهاز الهضمي، وبالتالي تعمل على التخلص من السموم المسببة لرائحة الفم الكريهة، وأيضًا شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًّا فهو يعمل على التخلص والحماية من الرائحة الكريهة التي تصيب الفم، وهذا لأنه يعمل على الحفاظ على رطوبة الفم، والتي تساعد على الحماية من البكتيريا والجراثيم التي تتسبب في الإصابة بالرائحة الكريهة، كما أنها تعمل على حماية الفم من الجفاف.

وأكدت أهمية استخدام النعناع المنعش الذي يساهم بشكل كبير في التخلص من رائحة الفم الكريهة، وهذا من خلال غلي أوراق النعناع الأخضر في الماء، ويتم تناول مشروب النعناع مرتين يوميًّا فهو يجعل رائحة الفم جميلة ويخلص الفرد من البكتيريا التي تصيب الفم مع التوقف عن التدخين وضرورة زيارة طبيب الأسنان.

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