محمد بن مسعود - الدمام - تلقى عيسى العقيبي التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم مولوده "البدر". "الخليج 365" تبارك له المولود، وتسأل الله أن يجعله من حفظة كتابه، وعباده الصالحين. 17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441 08:58 PM Advertisements "عيسى العقيبي" يستقبل مولوده "بدر" "عيسى العقيبي" يستقبل مولوده "بدر" تلقى عيسى العقيبي التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم مولوده "البدر". "الخليج 365" تبارك له المولود، وتسأل الله أن يجعله من حفظة كتابه، وعباده الصالحين. الكلمات المفتاحية ، "عيسى العقيبي" يستقبل مولوده "بدر" ،

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