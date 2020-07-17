، "الفيصل" و"المسحل" يهنئان "ريما بنت بندر" على انتخابها عضوًا باللجنة الأولمبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الرياضة : دعم القيادة سبب في وصول السعودية للمحافل الرياضية الدولية كافة

رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على دعمهما الدائم والمستمر لأوجه العمل الرياضي كافة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مبينًا أن لهما الفضل بعد -الله عز وجل- في وصول السعودية للمحافل الرياضية الدولية كافة، وتوليها العديد من المناصب القيادية في الهيئات واللجان الدولية بفضل هذه الرعاية والدعم والاهتمام.

جاء ذلك إثر فوز الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية بالانتخاب في إنجاز جديد للمرأة السعودية بشكل عام، وللرياضة السعودية بشكل خاص، في اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية الـ136 الذي عقد "عن بُعد" اليوم الجمعة برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ.

وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان ثالث شخصية سعودية تفوز بالمنصب بعد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- (1983-1999م)، والأمير نواف بن فيصل بن فهد آل سعود (2002-2014(، وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل التهنئة للأميرة ريما بنت سلطان على هذا الإنجاز الذي يؤكد قدرة الكوادر الرياضية السعودية على الوجود في المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأولمبية الدولية التي تعتبر الهرم الرياضي الأكبر على مستوى العالم. متمنيًا أن تسهم مع زملائها في رفع مستوى الرياضة الأولمبية عامة، والسعودية خاصة.

وعبّرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عن اعتزازها بهذا المنصب في أعلى سلطة رياضية بالعالم، مشيرة إلى أن فوزها جاء بفضل الله ثم الدعم الكريم الذي وجدته من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله، ومتابعة سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل. مؤكدة أن هذا المنصب هو فوز للشباب السعودي كافة. وأضافت: إن الاستمرار في خدمة المجتمع من خلال الرياضة شرف كبير؛ فالرياضة هي اللغة العالمية التي تحقق التواصل والتقارب بين الشعوب.

وفي السياق ذاته هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، باسمه وأعضاء مجلس الإدارة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بمناسبة انتخابها‎ عضوًا باللجنة الأولمبية الدولية.

ورفع رئيس الاتحاد السعودي التهنئة إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مثمنًا دعمه المتواصل للكوادر الوطنية للوصول إلى المناصب الدولية، وتمثيل السعودية في مختلف ميادين الرياضة.

وجاء فوز الأميرة ريما بعضوية اللجنة، بجانب البريطاني السيد سيباستيان كو، والكوبية ماريا دي لا كاريداد، وكوليندا كيتاروفيتش من كرواتيا، والسيد باتوشيغ باتبولد من منغوليا.

وتُعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان إحدى أبرز الشخصيات الرياضية السعودية بتوليها منصب وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون المرأة (2016-2017)، ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير (2017-2019)، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية (2017-2019)، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية منذ عام 2017م حتى الآن، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع من 2019م حتى الآن.