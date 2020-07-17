بالفيديو.. مواطنة توثق الإهمال في دورة المياه بأحد متنزهات نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): وثّقت مواطنة، مقطع فيديو يُبيّن الإهمال في دورات المياه بأحد المتنزهات في نجران. وثّقت مواطنة، مقطع فيديو يُبيّن الإهمال في دورات المياه بأحد المتنزهات في نجران. ونشرت المواطنة، الفيديو عبر موقع "تويتر"؛ للتعبير عن استيائها، مؤكدة أن هذا حال أغلب دورات المياه الخاصة بالنساء في الأماكن العامة.

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