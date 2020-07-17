شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق: بعض الرجال يؤذون زوجاتهم بالشذوذ الجنسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

قال الدكتور عبدالله المطلق المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إن الشذوذ الجنسي موجود، لافتا إلى أن بعض الأزواج الآن يؤذون زوجاتهم بهذا الشذوذ؛ حيث يرفضون الحلال ويذهبون الحرام.

ويأتي ذلك في رد " المطلق " على متصل في برنامجه الأسبوعي " استديو الجمعة " عبر إذاعة " نداء الإسلام، حيث قال المتصل في سؤاله:" قال الله تعالى عن قوم لوط " إنكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء " فهل كان عندهم كما يُعرف عندنا في هذا الزمن "سحاقيات ".

وأوضح المطلق أن " هذه الآية لم تأتِ في السحاقيات، هذه في الشذوذ، والشذوذ الآن موجود، هناك بعض الرجال الآن يؤذون حريمهم، زوجته تقول له تعالَ مما أحل الله أتلذذ أنا وأنت به وحلال، ويأبى إلا أن يذهب إلى المحل المنتن الذي حرّمه الله تعالى، هذا شذوذ، نعوذ بالله من الشذوذ ".