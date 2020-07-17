شكرا لمتابعة خبر عن اعتقال مشتبه به في قتل رجل أعمال سعودي وقطع رأسه بمنشار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):اعتقلت الشرطة الأمريكية مشتبهًا فيه بقضية مقتل رجل الأعمال، فهيم صالح، الذي عثر على جثته مقطوعة الرأس والأوصال وبجوارها منشار كهربائي.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز،الجمعة، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الموضوع، أن المعتقل يدعى تيريس ديفون هاسبيل (21 عاما) وكان يتولى منصب المساعد الشخصي لصالح.
ومن المتوقع أن يواجه هاسبيل، اتهامات منها القتل من الدرجة الثانية (ما يعني ارتكاب جريمة قتل عمدا لكن دون سابق التخطيط والتعمد).
وعثرت شقيقة صالح (33 عاما)، وهو رجل الأعمال الرائد في مجال التكنولوجيا، على جثته المقطعة في شقته الفاخرة في مانهاتن الثلاثاء الماضي، وكانت أجزاء منها موضوعة داخل أكياس بلاستيكية ضخمة.
ويعتقد المحققون أن الجريمة المروعة ارتكبت بعد أن كشف رجل الأعمال أن مساعده متورط في سرقة عشرات آلاف الدولارات منه.
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