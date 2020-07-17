شكرا لمتابعة خبر عن وظيفة وسيارة مكافآة للموظف الذي فٌصل من عمله بعد إبلاغه عن واقعة تحرش في الأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى): حرص رجل أعمالٍ، على مكافآة الشاب الذي فُصِل من وظيفته من أحد المحلات التجارية بالأفلاج؛بعد إبلاغه عن تحرش زميله من جنسية عربية، بالمتسوقات، والقبض على الأخير. حرص رجل أعمالٍ، على مكافآة الشاب الذي فُصِل من وظيفته من أحد المحلات التجارية بالأفلاج؛بعد إبلاغه عن تحرش زميله من جنسية عربية، بالمتسوقات، والقبض على الأخير. وتبرع رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني بسيارة للشاب، فيما أعلن رجل الأعمال خالد الزنان عن تأمين وظيفة للشاب في أحد المحلات التجارية إذا رغب في ذلك. اقرأ أيضا..

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