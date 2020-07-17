شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من السبت إلى الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من السبت إلى الثلاثاء الموافق 21 / 07 / 18-2020.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تكون منخفض جوي في بحر العرب يتسبب في تأثير غير مباشر على أجواء المملكة، متوقعة ازدياد فرصة هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم/ س.

وأوضحت أن الحالة يوم السبت وتزداد يومي الاثنين والثلاثاء على النحو التالي: أمطار خفيفة إلى متوسطة، أمطار متوسطة إلى غزيرة، سيول الأمواج، تساقط برد، رياح نشطة.

ولفتت إلى أهم المحافظات التي ستتأثر بهذه الحالة:

عسير: أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، بلقرن، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، الحرجة، محايل، بارق، المجاردة، البرك من السبت إلى الثلاثاء.

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جازان: العارضة، الدرب، فيفا ، هروب، الخوبة، يبيش، صامطة، أبو عريش من السبت إلى الثلاثاء.

الباحة: بلجرشي العقيق، المندق قلوة، المخواه، بني حسن , الحجرة من السبت إلى الثلاثاء.

نجران: نجران، بدر الجنوب، حبونا، شرورة من السبت إلى الثلاثاء.

الرياض: الأفلاج، وادي الدواسر , الأجزاء الجنوبية من المنطقة يومي الأحد والأثنين.

مكة: الطائف، ميسان، العرضيات، أضم من الأحد إلى الثلاثاء.