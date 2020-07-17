استمرار الرياح على عسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة عسير، يُفيد برياح نشطة وأتربة مثارة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة عسير، يُفيد برياح نشطة وأتربة مثارة. وأوضحت أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بتدني في مدى الرؤية، فيما ستنتهي تلك الحالة عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة.

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